Una compilation di BMW fuori controllo al Nurburgring: il video

Paura e delirio sul circuito Nordschleife del Nürburgring, soprattutto per quanto riguarda le BMW. Un video apparso solo pochi giorni fa su YouTube ci mostra una compilation di "epic fail" avvenuti durante il cosiddetto Touristenfahrten. Momenti che strappano il sorriso e altri che mettono paura.

Si tratta di un video della durata super di 24:04 minuti pubblicato dal canale Auto Addiction. Quasi mezz'ora in cui viene ripreso ininterrottamente il circuito tedesco nei momenti più critici della gara. Ciò che salta all'occhio è la grandissima presenza di BMW (qui le nuove foto spia di iX3 Neue Klasse) in questa compilation, marchio onnipresente (o quasi) nei punti più spaventosi del filmato.

Un esempio lampante di quanto appena dichiarato arriva al minuto 6:55, quando una E36 in "abito blu" rischia seriamente di ribaltarsi completamente a causa di una manovra errata in curva. Ma le auto del brand di Monaco di Baviera appaiono come funghi durante l'intera durata del video. Minuto 2:25: il sorpasso spettacolare di una M3 ai danni di una Aston Martin. Minuto 15:35: la medesima M3 affronta una curva in modo poco cauto, tanto per utilizzare un eufemismo. E poi tanti altri episodi da mani nei capelli. La sicurezza nelle curve a quanto pare al Nürburgring (qui la Rimac Nevera distrugge il record di Tesla) non è contemplata, soprattutto dai "piloti" BMW.

Ma in questi 24 minuti c'è anche tempo per il divertimento, o perlomeno per momenti di distensione. Al minuto 11:55 una Volkswagen Golf GTI supera una Lamborghini Huracán, un episodio impensabile e destinato a diventare iconico, mentre al 9:20 da un van (sempre VW) ecco che da un finestrino fa capolino un cavallo, o meglio una maschera da cavallo. Qual è il vostro momento preferito del video?