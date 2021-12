BMW continua a proporre griglie enormi, anche per le auto elettriche

La direzione di BMW per il prossimo futuro è chiarissima: accelerare quanto più possibile verso l'elettrificazione della gamma di veicoli attraverso modelli tecnicamente avanzati, i quali andrebbero a scalfire il predominio dei brand che attualmente sono in vantaggio in tal senso.

Con la presentazione di BMW Concept XM avvenuta un paio di settimane fa, la casa di Monaco di Baviera ha però condiviso una strategia estetica non pienamente apprezzata da tutti gli osservatori: quella di continuare a proporre griglie frontali enormi nonostante il costante rimpicciolimento dei motori termici e l'introduzione di unità ibride a supporto dello stesso.

A quanto pare questa soluzione estetica riguarderà tutti i prodotti top di gamma e abbraccerà persino le macchine completamente elettriche come la BMW i4 (la i4 è già sold out). Tra le altre cose il team di design ci ha tenuto a sottolineare la scelta avvolgendo le griglie della Concept XM con una striscia di LED. In pratica i fari tradizionali vengono quasi messi da parte.



Se i designer dovessero decidere di portare effettivamente in strada tale visione assisteremmo ad uno stile quantomeno coraggioso, soprattutto considerando il sentiero calcato dalla concorrenza. Comunque vada, se davvero il marchio tedesco vuole battagliare direttamente con Tesla in termini di volumi di vendita dovrà fare ancora tanta strada: secondo Bob Lutz BMW e Mercedes hanno paura di Tesla e del suo CEO, Elon Musk.