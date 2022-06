BMW conferma: 'C'è una M speciale in arrivo entro fine anno', è la Hommage?

Mentre a metà giugno 2022 abbiamo ottenuto conferma del debutto della BMW M2 il prossimo ottobre, in queste giornate al Goodwood Festival of Speed il produttore tedesco sta svelando altri veicoli della divisione M. Tuttavia, c’è un grande assente già confermato indirettamente dalla società: una “M speciale in arrivo entro fine anno”.

Secondo quanto ripreso da BMWBlog, la casa bavarese avrebbe nei suoi piani il debutto della BMW M Hommage anticipata a maggio, una edizione limitata presumibilmente prodotta in 50 esemplari e venduta a circa 600.000 euro basata sulla M4 CSL ma aggiornata pesantemente. In particolare, dovrebbe avere un design focalizzato sull’aerodinamica, oltre a ruote leggere, barre antirollio e fari Matrix gialli.

Sotto il cofano, dunque, dovrebbe trovarsi un motore da 600 cavalli e 700 Nm di coppia, con trazione posteriore e cambio ZF a otto rapporti. In termini più concreti, si parla del salto da 0 a 100 chilometri orari in 3,5 secondi, raggiungendo velocità appena superiori ai 300 km/h.

Ovviamente queste restano ancora indiscrezioni di mercato, ma la Hommage sembra davvero sempre più vicina. Chissà se e quando avremo l’opportunità di vederla all’opera!

Nel mentre, proprio nelle ultime ore la tedesca che aspettavamo è arrivata: la BMW M3 Touring 2022 è ufficiale!