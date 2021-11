BMW Concept XM: ecco il futuristico SUV ad alte prestazioni

Un piccolo teaser nuovo di zecca ci permette di dare un'occhiata al BMW Concept XM. La casa automobilistica tedesca non ha condiviso molti dettagli sull'imminente veicolo, ma è chiaro che si tratterà di un grosso SUV elettrificato ad alte prestazioni.

Con ogni probabilità non tarderà a mostrarsi definitivamente, per cui non è da escludersi un reveal ufficiale in occasione dell'evento Art Basel che si terrà tra il 2 e il 4 di dicembre a Miami Beach, in Florida.

Nel frattempo possiamo lanciarci in qualche speculazione preliminare. I ragazzi di Motor1 in effetti hanno fatto notare che il rendering frontale del Concept XM somiglia particolarmente al prototipo avvistato non molto tempo fa mentre era in fase di test sulle strade pubbliche. Le immagini in calce evidenziano linee frontali sovrapponibili, soprattutto per quanto concerne i fari (anche se sulla XM sono divisi in due sezioni diverse): se dovessimo scommettere punteremmo tutto su una BMW X8 potenziata dalla divisione M. Del resto il marchio di Monaco di Baviera ha registrato sia i caratteri "XM" che "X8", per cui l'ipotesi è fortissima (avete dubbi? Ecco come BMW sceglie i nomi delle auto).



Da parte nostra vogliamo però soffermarci anche sui fari a LED montati alle estremità del tettuccio. E' difficile che le unità arriveranno sul mercato insieme alla versione definitiva, ma il tocco di design non è male.



In base alle prime voci di corridoio la macchina dovrebbe affidarsi ad un possente V8 biturbo coadiuvato da un propulsore elettrico da 200 cavalli. L'output complessivo ammonterebbe così a circa 760 cavalli di potenza, e adesso non vediamo l'ora di saperne di più, circa sia le specifiche tecniche che le linee della carrozzeria.



Nel frattempo alla COP26 di Glasgow molti produttori di auto hanno promesso di abbandonare i motori a combustione interna, ma BMW ha bisogno di uno sforzo dei paesi poveri prima di elettrificare al 100 percento la sua gamma di veicoli: fin quando la richiesta di veicoli a motore termico sarà elevata, con ogni probabilità il marchio andrà ad accontentarla.