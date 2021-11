Il nuovo BMW Concept XM nel suo futuristico splendore: diventerà la BMW M più potente

Lo scorso 17 novembre vi abbiamo anticipato il design del nuovo BMW Concept XM, che oggi si svela in tutta la sua futuristica bellezza. Andiamo a scoprire le principali caratteristiche della vettura al di là dell'aspetto esteriore.

Secondo il produttore tedesco, il nuovo BMW Concept XM guarda alla BMW M più potente mai realizzata per la produzione seriale - che inizierà alla fine del 2022 in South Carolina, presso l'impianto BMW di Spartanburg. La nuova BMW XM sarà disponibile soltanto nella motorizzazione Plug-in Hybrid (PHEV) e con badge M. I dati preliminari parlano di un'autonomia 100% elettrica fino a 80 km con una carica, mentre il motore termico che spingerà la vettura sarà un potente V8 da 750 CV e 1.000 Nm di coppia.

Caratteristiche che probabilmente terranno il SUV elettrificato lontano dal vecchio continente, stiamo infatti parlando di un lancio americano, non è detta però l'ultima parola. Ricordiamo che in Europa BMW sta già spingendo sull'elettrificazione completa, mettendo un po' da parte i motori termici. L'ultimo importante lancio riguarda la nuova BMW iX che abbiamo guidato in anteprima in Valle D'Aosta: per saperne di più potete leggere Quale BMW iX comprare fra xDrive40 e xDrive50 e ancora Proviamo la tecnologia invisibile della nuova BMW iX.