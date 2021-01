Questa accattivante moto BMW viene direttamente dal futuro

Da decenni BMW produce alcune tra le migliori moto presenti sul mercato, e non appena abbiamo messo gli occhi sui rendering visibili in fondo alla pagina non siamo riusciti a trattenerci dal parlarne.

Molti designer, spinti anche dalla rivoluzione elettrica che negli ultimi anni tende a farsi sempre più concreta, riescono a riassumere dei veicoli in delle forme davvero accattivanti, nonché spesso uniche in vari aspetti. La moto digitale della galleria di immagini in fondo alla pagina è ad opera dell'artista che risponde al nome di Sabino Leerentveld, che ha deciso di partire da una motocicletta sportiva per conquistare il pubblico con soluzioni intriganti.

Il prodotto pare basarsi su una classica struttura in acciaio, ma la fibra di carbonio va ad avvolgere in modo estensivo qualunque altro elemento, come i bracci oscillanti posteriori, i parafango all'anteriore e al retrotreno e varie parti della scocca.

Una delle caratteristiche che colpisce maggiormente riguarda il posizionamento della seduta in pelle, molto piccola, sottile e alquanto elevata rispetto al suolo. Essa va a fondersi in modo coerente con il serbatoio del carburante, trattandosi in realtà di un veicolo tradizionale.

Interessante poi anche l'ingegnerizzazione degli scarichi, i cui terminali nella zona bassa della scocca trovano sbocco ai lati della moto. Sia le luci posteriori sia quelle anteriori utilizzano la tecnologia LED, andando a garantire un look ancora più tagliente e aggressivo.

Altri elementi da menzionare sono il piccolissimo deflettore d'aria, i due pneumatici alquanto larghi e il peculiare abbinamento di colori, con l'oro e il nero sempre presenti e la possibilità di abbinarvi il viola, il blu, il rosso o anche un appariscente giallo.

A qualcuno il concept può riportare alla mente il design delle retro-futuristiche moto presenti in Cyberpunk 2077, e non sarebbe affatto un errore. Il gioco di CD Project RED è ambientato in una perversa, caotica e allucinogena Night City, e secondo noi l'opera di Leerentveld ci starebbe alla grande. In chiusura vogliamo restare in tema consigliandovi di ascoltare l'opinione di un grande designer come Frank Stephenson circa i veicoli di Cyberpunk 2077.