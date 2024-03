BMW come le compagnie telefoniche: 'Se vieni da Tesla 1.000 dollari di sconto'

Dopo la "tragica" vicenda dei famosi 66.000 euro richiesti per sostituire una batteria di una I3, Bmw ha lanciato un nuovo programma chiamato "BMW 2024 BEV Conquest", che offre un incentivo di 1.000 dollari ai proprietari che passano da altri marchi. Un po' come fanno le compagnie telefoniche.

Il settore delle automobili elettriche sta attraversando una fase di rapido cambiamento, che ha portato al rilancio degli incentivi alle vendite. Dopo un periodo di scarsità durante la pandemia di COVID-19, le scorte nelle concessionarie stanno ora tornando ad aumentare. Di conseguenza, diverse case automobilistiche stanno offrendo incentivi e sconti allettanti.

Il programma BMW BEV Conquest 2024, come già anticipato, concede un incentivo di 1.000 dollari ai proprietari di veicoli elettrici Audi, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Tesla, Rivian e Lucid che scelgono di passare a una BMW i4, i5 o iX. Tale promozione è estesa anche ai possessori di Ford Mustang Mach-E e Volkswagen ID.4. Per Audi, tutti i modelli e-tron sono inclusi; per Mercedes-Benz, i modelli EQB, EQE ed EQS; mentre per Porsche, tutte le varianti di Taycan sono idonee alla promozione. Il beneficio è disponibile sia per i proprietari attuali sia per coloro che noleggiano veicoli dei marchi concorrenti, nonché per i membri dello stesso nucleo familiare.

Inoltre, non è richiesto ai proprietari di veicoli elettrici di permutare i loro veicoli esistenti per usufruire dell'incentivo e possono anche combinare questa offerta con altre promozioni offerte da BMW.Questo incentivo molto particolare sarà applicabile principalmente negli Stati occidentali fino al 1 aprile.

La casa automobilistica bavarese sta inoltre promuovendo una campagna sui modelli i4 e iX: chi noleggia un i4 riceverà l'intero credito di leasing di 7500 dollari, mentre sull'iX più premium è previsto uno sconto di 9.900 dollari. La nuova berlina elettrica BMW i5 ha un'offerta di rimborso di 4.000 dollari, che può essere accumulata proprio con questo nuovo incentivo di 1.000 dollari.

La BMW non è l'unica casa automobilistica che mira a conquistare clienti provenienti da Tesla. L'anno scorso, anche Lucid ha lanciato una campagna simile, offrendo un incentivo di 2.000 dollari agli attuali proprietari o noleggiatori di veicoli Tesla per l'acquisto della berlina Air. Come nel caso di BMW, la promozione di Lucid si è estesa successivamente anche ai proprietari o noleggiatori di veicoli di altri marchi come BMW, Mercedes-Benz, Genesis, Audi, Porsche, Lexus e Land Rover.

Di recente, il portale BMW Blog ha condiviso anche le immagini di una misteriosa BMW, presumibilmente un SUV, con un design enigmatico. Si tratta probabilmente di una nuova concept car, con un logo frontale leggermente diverso che richiama il design delle i Vision Circular e della Neue Klasse. Questo modello potrebbe essere il concept Vision annunciato e ufficialmente presentato il 21 marzo durante la conferenza annuale del BMW Group 2024.