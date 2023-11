BMW, si chiude un'era: in Germania non saranno più costruiti motori termici

Si chiude un'era in casa BMW: nello stabilimento di Monaco è stato costruito per l'ultima volta in Germania un motore termico dell'azienda dell'elica, leggasi V8. L'evento, decisamente storico, si è verificato lo scorso 10 novembre presso il famoso sito produttivo bavarese.

Nel corso degli ultimi tempi lo stesso stabilimento è stato riorganizzato per favorire il passaggio alla produzione dei veicoli con motori elettrici e ibridi, così come fatto sapere anche da Ilka Horstmeier, membro del consiglio di amministrazione responsabile delle risorse umane: di fatto i 1.200 dipendenti qualificati che fino a pochi giorni fa si erano dedicati alla costruzione dei motori a combustione a Monaco, sono stati tutti riqualificati per assumere nuovi ruoli all'interno dell'azienda, con l'obiettivo appunto di favorire la transizione verso il green.

Attenzione però, questo non significa che la casa dell'elica non costruirà più propulsori a benzina o diesel, visto che nello stabilimento di Steyr, in Austria, proseguirà l'assemblaggio dei propulsori a combustione interna con una nuova fabbrica per i V8 che una volta venivano appunto prodotti a Monaco.

Anche in Gran Bretagna, precisamente nello stabilimento di Hams Hall, verrà aumentata la produzione dei motori a combustione, diversificando quindi la rete di produzione. Come leggere quindi la mossa tedesca? BMW sta semplicemente preparando il suo storico stabilimento di Monaco alla produzione dei modelli Neue Klasse, il cui concept è stato mostrato lo scorso settembre, e la cui realizzazione scatterà nel 2025 sfornando solamente auto a zero emissioni.

In attesa di quella data BMW continuerà a produrre a Monaco la i4 Gran Coupé, poi dal 2025 la nuova BMW i3, quindi la 3 Touring e infine la nuova i4. BMW sta vendendo tonnellate di auto elettriche nel mondo, confermandosi come una delle aziende più in salute del panorama automobilistico mondiale.