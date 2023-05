BMW: 'Chi punta solo sull'elettrico sbaglia, avete mai provato a stare dritti su un piede?

Torna allo scoperto il CEO di BMW, Oliver Zipse, e ancora una volta le sue dichiarazioni non sono affatto banali. Parlando con gli azionisti a Monaco di Baviera, in occasione dell'annuale convention sulle strategie future del marchio, il numero uno della casa dell'elica ha affrontato diversi temi fra cui quello dell'elettrificazione.

Poche settimane fa Zipse aveva spiegato che le auto elettriche non saranno mai economiche, mentre nelle scorse ore ha criticato la strategia “mono-tema”.

"Avete mai provato a stare ritti su un piede solo? O, peggio ancora, a camminare su un piede solo? - le parole del CEO del marchio tedesco - il nostro mondo è molto diversificato e nello stesso tempo molto individualista, quindi crediamo che il futuro della mobilità debba avere almeno un'altra gamba per reggersi in piedi, oltre all'elettrico... chi punterà solamente sull'elettrico rischia di non essere più indipendente, specialmente per quel che riguarda la disponibilità di materie prime per le batterie. È come guidare in una strada a senso unico: se qualcuno blocca il traffico, si ferma tutto".

Non è ben chiaro a chi si riferisca Zipse, fatto sta che BMW intende continuare a diversificare la propria offerta negli anni a venire, convinta che la giusta strategia sia quella di lasciare aperte più porte in contemporanea.

Nel corso del suo intervento Oliver Zipse ha criticato anche le normative Euro 7, accodandosi al CEO di Cupra ma anche ad altre case automobilistiche che si stanno lamentando per l'eccessiva rigidità delle normative europee.

Secondo Zipse si tratta di una normativa "del tutto irrealistica" riferendosi alla data del 2025, chiedendo un rinvio al 2027. Quello dell'Euro 7 è un caso decisamente spinoso su cui molte case automobilistiche si trovano in disaccordo “minacciando” un aumento dei prezzi di listino per “mettere in regola” le proprie vetture: ovviamente non si tratterebbe di una bella notizia per gli automobilisti.