BMW è certa: la Neue Klasse EV potrà supportare anche 1.341 cavalli

Ormai lo sappiamo: BMW sta lavorando sulla piattaforma Neue Klasse per veicoli elettrici, e il lancio è già previsto per il 2023. Negli ultimi mesi la casa bavarese ha parlato molto al riguardo, ma la vera rivelazione arriva in queste ore: l’architettura potrà supportare potenze degne delle hypercar.

Nelle pagine di BMW Blog è apparsa una intervista a Frank Weber, capo dell'ingegneria e della ricerca e sviluppo presso il produttore tedesco. Ovviamente non si tratta di un approfondimento in merito alla Neue Klasse del futuro, ma ci sono dei dettagli chiave che potranno soddisfare gli amanti delle performance elevate.

Weber ha infatti dichiarato: “Il veicolo più esigente che abbiamo è un vero prodotto M ad alte prestazioni. Quello che potete aspettarvi da questa architettura Neue Klasse non è solo flessibilità per la batteria, ma anche architetture differenti: a motore singolo super efficiente, a doppio motore o anche a quattro motori fino a 1 megawatt, ovvero 1.341 cavalli circa”. Non è ancora scritto su carta se BMW produrrà effettivamente un veicolo del genere, ma almeno ora siamo consapevoli di ciò che la piattaforma EV inedita potrà gestire.

Secondo report precedenti, ricordiamo, BMW potrebbe realizzare una supercar elettrica con McLaren, e magari anche un crossover elettrico ad alte prestazioni. Che si tratti proprio di esemplari facenti parte della Neue Klasse? Lo scopriremo solamente a tempo debito.