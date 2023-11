BMW, cerchi a bloccaggio centrale costano 12mila euro ma non hanno l'attrezzo per montarli

Da qualche giorno a questa parte sono disponibili dei nuovi cerchi in lega decisamente interessanti per le BMW più performanti. Si tratta dei cerchi con sistema di bloccaggio centrale M Performance e permettono a chi li monta di vivere l'ebbrezza di una vera e propria gara.

Come si legge sul sito ufficiale BMW, infatti: “Il sistema di bloccaggio centrale M Performance consente di cambiare le ruote proprio come ai box, con un look da corsa di grande effetto. L'accattivante sistema di bloccaggio sostituisce i bulloni ruota convenzionali e fissa la ruota direttamente sul mozzo. Per il montaggio in un secondo momento è sufficiente cambiare il mozzo ruota, per l'impianto frenante non cambia nulla”.

Come descritto da BMW, il cui CEO ha annunciato che non abbasserà i prezzi delle sue auto elettriche, i nuovi cerchi in lega Center Lock sono montabili proprio come ai box: via il vecchio cerchio con lo pneumatico usurato, dentro quello nuovo montato direttamente sul mozzo.

Attenzione però, perchè queste scarpette costano parecchio, precisamente 12 mila euro, e sono riservate ai proprietari delle BMW M3, M4 ed M2, auto quest'ultima che ha stabilito il record delle compatte al Nurburgring.

Carbuzz fa però notare una postilla, ovvero, che nel pacchetto dei cerchi in lega M Performance non sono presenti gli strumenti necessari per rimuovere le ruote. Questi cerchi, a differenza di quelli standard, sono dotati di un'unica “aletta” che mantiene gli stessi fissato al mozzo, di conseguenza per poterli montare o smontare servono strumenti speciali per rimuoverli che raggiungano determinate pressioni.

Non è ben chiaro come mai BMW abbia deciso di vendere a parte l'arnese, ma poco importa visto che in ogni caso, chi può acquistare cerchi da 12mila euro, difficilmente potrebbe fare i capricci se dovesse acquistare a parte la “chiave inglese” dedicata.

Carbuzz comunque non ci sta e sottolinea: “Non si sa quanto costi la chiave inglese, ma ci sentiremmo offesi se dovessimo pagare uno strumento dopo aver sborsato 12:000 euro per le nuove ruote. Se i clienti scelgono di non procurarsi la chiave inglese, dovranno rivolgersi a un negozio di pneumatici specializzato o a un concessionario BMW ogni volta che desiderano cambiare ruote o pneumatici”.