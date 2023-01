BMW, il CEO Zipse sicuro: "Auto elettriche non saranno mai economiche"

Fra i protagonisti assoluti del recente CES 2023 di Las Vegas vi è stata senza dubbio BMW, a cominciare dal suo CEO, Oliver Zipse. Molte le dichiarazioni rilasciate dallo stesso manager in vista del futuro del mercato dell'auto, come ad esempio quelle sull'elettrico.

L'azienda dell'elica ha fatto chiaramente capire di voler puntare sugli EV, come dimostra la presentazione della visionaria i Vision Dee di BMW, ma nel contempo ha spiegato come il mercato delle elettriche sarà sempre piuttosto costoso. "BMW offre auto elettriche in tutti i segmenti – le parole di Zipse ai microfoni degli statunitensi di CNBC – e naturalmente, se ingrandiamo le cose, ci sarà la tendenza a far diventare le auto più economiche ma l'elettromobilità non sarà mai economica".

Come dire, non aspettatevi nei prossimi anni auto full electric a 10mila euro o giù di lì, a meno che il mercato non esploda letteralmente soppiantando le auto a combustione, cosa per ora non prevedibile nonostante le recenti tendenze sul mercato europeo, dove a novembre 2022 l'auto più venduta è stata una Tesla Model Y.

In ogni caso, Zipse si è detto pronto ad impegnarsi nella mission di rendere più accessibili le auto elettriche: "Questo è il prossimo compito del settore, abbassare ulteriormente i prezzi". Zipse aveva già affrontato l'argomento prezzi e costi dell'elettrica in occasione di un'intervista rilasciata negli scorsi mesi in cui aveva spiegato che: “Quando si parla di auto elettriche si deve poi considerare un problema, cioè che la fornitura delle materie prime necessarie alla produzione di questo tipo di veicoli rende le Case dipendenti da una manciata di Paesi, Cina in testa”.

BMW non è comunque assolutamente intenzionata a non investire nel settore, anzi, nel 2022 le immatricolazioni di Bev sono aumentate del 107.7 per cento rispetto all'anno precedente, con il totale dei veicoli elettrici piazzati da BMW pari al 15%. Insomma, numeri davvero impressionanti e che in futuro dovrebbero solamente migliorare, soprattutto pensando alla Neue Klasse, la nuova piattaforma che entrerà in azione dal 2025 e che vedrà l'arrivo sul mercato della berlina i3 ed el SUV iX3, senza dubbio più accessibili rispetto agli attuali modelli elettrici di BMW.