BMW celebra il 2022: anno ricco di novità con 15 auto completamente elettrici

Dopo il lancio della mostra The Italians' Touch firmata BMW Italia, con la quale la casa automobilistica ha voluto celebrare il talento italiano legato a essa, da tecnici e designer a piloti professionisti, il BMW Group celebra il 2022 e i risultati ottenuti verso l’elettrificazione.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e CEO di BMW Italia, ha ricordato durante un recente evento stampa come l’azienda abbia all’attivo la produzione di 15 automobili completamente elettriche, rappresentanti il futuro del brand in un segmento ancora da esplorare: “Il 2022 è stato un altro anno intenso, ricco di sfide, progetti e traguardi raggiunti. Il BMW Group continua con determinazione sulla strada della mobilità sostenibile. Siamo leader in Italia nel mercato premium delle vetture elettrificate con una quota superiore al 30% e siamo cresciuti di circa il 60% nella vendita di automobili completamente elettriche”, ha dichiarato.

Le future formule di vendita, chiarisce Di Silvestre, vedranno la trasformazione del retail per “garantire un business sostenibile, di successo e redditizio”. Nell’avvenire, ricorda, ci sono poi i nuovi modelli elettrici nella rete MINI nel 2024 e per il marchio BMW nel 2026: “Recentemente, proprio per la riapertura dello spazio MINI, è stato realizzato un programma di una settimana di eventi che ha riguardato sia BMW che MINI attraverso incontri, musica, performance, racconti della mobilità sostenibile secondo il BMW Group, che ha attirato un enorme interesse in città e una presenza entusiasta di appassionati del lifestyle, clienti, partner e pubblico. Questo per noi significa far dialogare l’hi-tech con l’hi-touch. Scaldare la relazione. Lavorare con passione. Ispirare il mercato. Solo così potremo essere leader anche in futuro”, ha aggiunto il CEO di BMW Italia.

La proiezione di BMW verso l’elettrico, inoltre, si manifesta anche negli investimenti di Envision AESC per le batterie BMW.