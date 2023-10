Anche BMW cede al Tesla NACS: dal 2025 monterà il sistema di ricarica di Elon Musk

Qual è secondo voi il più grande capolavoro di Tesla realizzato sinora? Qualcuno potrebbe dire la Model 3, qualcun altro la rete Supercharger: noi diciamo il Tesla NACS.

Il Tesla NACS è un sistema di ricarica che presto diventerà uno standard SAE a tutti gli effetti, un connettore che la società di Elon Musk ha ideato per massimizzare potenza ed efficienza alle colonnine. Rispetto al classico CCS (negli USA si utilizza il CCS1, in Europa il CCS2), il NACS può toccare i 1.000 kW a 1.000 V, è dunque molto più performante. Inoltre la porta di ricarica occupa meno spazio sulla vettura, il connettore è più piccolo del CCS e di conseguenza anche più leggero. È un epic win su tutti i fronti, motivo per cui Tesla lo ha reso disponibile anche ad altri produttori del mercato - provando a farlo diventare lo standard principale in Nord America.

Il grande piano di Elon Musk, che con il NACS potrà fare business anche con le ricariche presso i numerosi Tesla Supercharger presenti in Nord America (il business dei Supercharger vale diversi miliardi di dollari), ha coinvolto ormai decine di marchi al di là dell’oceano: oggi si aggiunge anche BMW, uno dei pochi brand a mancare all’appello. BMW in realtà inteso come gruppo: il NACS figurerà a bordo delle BMW, delle MINI e delle Rolls-Royce elettriche a partire dal 2025, una data in linea con il resto del mercato.

In un comunicato stampa diffuso dal BMW Group negli USA si specifica che anche gli utenti con vetture dotate di standard CCS potranno godere del formato NACS, anche se non è chiaro come. Possiamo immaginare che BMW abbia in mente un adattatore CCS-NACS da fornire ai suoi utenti, bisognerà vedere se gratuitamente o come optional.

Ricordiamo che la questione NACS riguarda soltanto il Nord America, per chi fosse interessato alla tecnologia esiste un nostro articolo chiamato Pro e Contro del sistema Tesla NACS. Fra i brand che hanno già annunciato il passaggio al NACS troviamo Honda, Nissan, Mercedes-Benz, Volvo e Polestar, Ford e persino Aptera Motors, la società di auto a energia solare che per prima ha abbracciato la rivoluzione.