BMW CE 04 vicino alla produzione: ecco il design finale dello scooter elettrico

BMW ha preso in maniera molto seria lo switch elettrico, non solo per le quattro ruote ma anche per le due. Il nuovo e futuristico scooter BMW CE 04, completamente elettrico, ad esempio potrebbe essere quasi pronto per la produzione seriale.

La prima volta che abbiamo sentito parlare dello scooter elettrico BMW CE 04 era la scorsa estate, con la società tedesca che ha registrato diversi nuovi marchi relativi a moto e scooter a zero emissioni. In pochi però avrebbero scommesso sulla reale realizzazione di un progetto simile, tanti del resto sono i prototipi destinati a rimanere tali.

Ora invece sembra che BMW faccia sul serio e i disegni finali sembrano davvero ricalcare il prototipo dello scorso anno, senza discostarsi troppo - confermando un design che effettivamente rappresenta una novità assoluta nel panorama delle due ruote. BMW ha solo aggiunto qualche dettaglio funzionale all’omologazione del veicolo, pensiamo agli specchietti retrovisori e al porta targa posteriore, del tutto assenti nel prototipo. Non vediamo l’ora di conoscere la scheda tecnica finale, con il BMW C la società ha utilizzato un modulo batteria ispirato alla BMW i3 ma non sappiamo ancora se con il nuovo CE 04 userà la stessa strategia... Non resta che attendere fiduciosi.