BMW cambia logo: dopo 23 anni addio alla tridimensionalità

Le nuove auto elettriche stanno rivoluzionando dall'interno diversi marchi del settore, ispirando vere e proprie campagne di "rebranding", come accaduto di recente a Volkswagen - che in questo 2020 è indaffarata con la sua famiglia di BEV ID. Anche BMW però ha deciso di cambiare pagina e logo.

Così come ci hanno insegnato gli smartphone negli ultimi anni, o meglio il loro software, il mondo del design è diventato "piatto". Abbiamo visto infatti arrivare il material design, che ha reso le grafiche più stilizzate e meno didascaliche - e se avete avuto i primi iPhone 3GS o 4, tanto per fare un esempio, ricordate bene come le icone delle app giocavano al tempo con il realismo spinto.

In qualche modo anche il settore automotive si sta adattando, come ricordavamo in apertura Volkswagen ha rinunciato ai suoi loghi 3D per appiattire tutto e aggiornarsi al nuovo secolo. Ora è il turno di BMW, che ha scelto la medesima strada della rivale tedesca: ora il logo della compagnia è perfettamente piatto e stilizzato, così anche i badge M e I. Addio tridimensionalità, addio ombre, che hanno caratterizzato il marchio per ben 23 anni - e sotto potete ammirare un'evoluzione dal 1917 a oggi. Che ne dite di questo cambio di rotta? Un passaggio necessario dettato dai tempi?

