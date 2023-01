BMW, nuovo brevetto per fari a scomparsa e il doppio rene diventa sempre più grande

BMW ha registrato dei nuovi brevetti riguardanti una tecnologia inedita che permette di 'nascondere' i fari anteriori dietro ad un pannello speciale e digitale decisamente vistoso.

Il brevetto è stato depositato presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e mostra appunto una nuova “maschera” a doppio rene dalle dimensioni decisamente generose, che dovrebbe essere montata sulle auto elettriche future dell'azienda bavarese, prodotte sulle piattaforma Neue Klasse dal 2025. Il nuovo frontale, che abbiamo già intravisto sulla BMW i Vision Dee presentata al CES 2023, mostra un grande pannello liscio che ingloba al suo interno sia i fari quanto la finta griglia del radiatore.

La particolarità di questo elemento, è che dietro lo stesso si nascondono di fatto le luci diurne LED che verranno poi attivate a seconda delle necessità dell'automobilista e, ipotizziamo noi, della visibilità e delle condizioni atmosferiche. Il perchè di questa rivoluzione sul frontale delle future BMW lo si deve principalmente al fatto che con i veicoli elettrici le prese d'aria anteriori non hanno più motivo d'esistere visto che il motore non c'è più, di conseguenza si tratta semplicemente di meri orpelli esteriori per mantenere comunque un aspetto che ha sempre contraddistinto BMW nel corso della sua esistenza.

L'idea alla base di questa tecnologia è che il guidatore potrà modificarla a piacimento, un po' come già dimostrato con i 32 colori diversi previsti per la i Vision Dee. Grazie a questo concept, che bisognerà capire se realmente verrà applicato ai veicoli futuri di BMW, si potranno inoltre proteggere meglio i fari, che saranno appunto schermati da questo inedito pannello, riducendo i possibili danni alle luci.

A comporre questi elementi inediti saranno degli strati laminati in policarbonato molto sottili, e non è da escludere che al suo interno venga inserito anche dell'antighiaccio, così come suggerisce il brevetto. A questo punto non ci resta che vedere la sua applicazione nella vita reale per avere un'idea più concreta di questo innovativo progetto.