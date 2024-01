BMW brevetta un monopattino dal design innovativo: la pedana si accorcia

Negli ultimi anni i monopattini elettrici si sono resi protagonisti di un vero e proprio boom commerciale e ora persino BMW vuole esser parte della rivoluzione. Il marchio tedesco ha infatti brevettato un monopattino elettrico dal design innovativo.

Non è di certo la prima volta che BMW esplora il mondo delle due ruote elettriche. Abbiamo già provato il nuovo BMW CE 04 elettrico da 11 kW, mentre a luglio 2023 è stato presentato il BMW CE 02 che si guida dai 14 anni. Scooter e scooteroni veri e propri che presto, dunque, avranno un fratellino decisamente meno ambizioso ma comunque molto interessante. A vedere i primi disegni industriali del nuovo monopattino BMW si nota subito come le ruote siano alquanto grandi, inoltre il tubo del manubrio si è sdoppiato per offrire - immaginiamo - un miglior controllo su strada.

La vera particolarità del modello però riguarda la possibilità di accorciare la piattaforma e avvicinare le due ruote. Così facendo il manubrio può richiudersi fino ad “abbracciare” la ruota posteriore, avendo dunque un monopattino estremamente compatto una volta chiuso, perfetto per essere trasportato in auto oppure sui mezzi pubblici.

Un design che ancora non avevamo mai visto, con la batteria posizionata all'inizio della pedana e non all'interno. Sappiamo inoltre che la potenza nominale dovrebbe toccare i 500 W per incontrare il favore delle regolamentazioni europee (come dev’essere un monopattino omologato?).

Tuttavia c’è un mistero a proposito di una particolare tecnologia di auto-bilanciamento che potrebbe sfruttare parte dell’energia del motore, con 1.400 W di picco. Sul fronte della velocità, dovremmo essere sui 20 km/h, sempre in rispetto alle leggi vigenti in Europa. Anche sul peso BMW è stata sibillina per ora: “Non dovrebbe superare i 55 kg”, che per un monopattino non sono proprio pochi! Non vediamo l’ora di scoprire maggiori dettagli sul progetto.