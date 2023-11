BMW batte Mercedes e Audi nonostante le critiche al design: l'Elica ha vinto ancora?

Non è la prima volta che ve lo scriviamo e probabilmente non sarà l'ultima: BMW sta vendendo tonnellate di auto elettriche e agli ottimi numeri legati alla commercializzazione delle vetture green, si affiancando quelli delle vetture endotermiche.

Sulla vicenda si sono focalizzati i francesi di auto-moto secondo cui in casa BMW si starebbe ripetendo qualcosa di simile a quanto accaduto a inizio anni 2000, il famoso “Big Bangle”, parola che indicava la rivoluzione stilistica attuata all'epoca da Chris Bangle e che fece storcere il naso ai più visto che fino a poco prima BMW era stata piuttosto “tedesca”, con un design molto rigoroso, squadrato ed elegante, e mai sopra le righe.

20 anni dopo la casa dell'elica sembra essere tornata a quel punto visto che sono diversi i modelli che hanno fatto saltare sulla sedia gli addetti ai lavori, a cominciare dalla discussa BMW XM, SUV monstre che ha superato le vendite della Urus, e che vanta un muso decisamente importante.

Che dire poi del restyling della Serie 7, ma anche l'iX o le nuove Serie 4, tutte auto dell'elica che hanno fatto storcere il naso a molti sempre per via del loro frontale per certi versi discutibile. Eppure queste critiche sembrano non tradursi nelle vendite e rimanere sulla carta e i siti specializzati e magari anche sui social, visto che BMW si sta confermando costantemente al di sopra delle sue due storiche rivali, le connazionali Mercedes e Audi.

Come da dati di JATO, nei primi nove mesi dell'anno in corso BMW ha venduto 1,6 milioni di auto davanti alla casa della stella a quota 1,5, con Audi più dietro a 1,3. BMW cresce in tutto il mondo a cominciare dagli Stati Uniti (+10,9%), con l'Europa a quota 6,4 per cento e subito dietro l'Asia al 2 per cento.

Vendite che vanno quindi a gonfie vele e che sono trainate, anche se solo in parte, dalle sopracitate auto elettriche. BMW è riuscita a proporre sul mercato modelli green di fatto identici a quelli a benzina, facendo leva su un design già noto e apprezzato dai suoi clienti, e senza snaturare se stessa.