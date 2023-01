BMW B5 GT: svelata l'Alpina su base Serie 5 più potente di sempre

Alpina ha presentato la sua ultima creazione, la B5 GT costruita su base BMW Serie 5. Si tratta di una versione limite edition dell'ammiraglia bavarese, costruita in soli 250 esemplari e in grado di sprigionare ben 624 cavalli.

Una potenza inaudita quella della B5 GT tenendo conto che l'M5 Competition Sport, la Serie 5 più potente in circolazione, vanta solo 3 cavalli in più, leggasi 627, ma con una coppia minore, 720 Nm contro gli 850 del bolide a firma Alpina. Per ottenere tale potenza di fuoco Alpina ha installato un condotto di aspirazione dell'aria ottimizzato per il flusso, oltre ad un nuovo silenziatore di aspirazione. Sono state inoltre introdotte delle modifiche per quanto riguarda la pressione di sovralimentazione e il software del motore. Impressionanti le prestazioni, leggasi 3,4 secondi per passare da 0 a 100 chilometri orari, con una velocità massima di 330 km/h (la Wagon 'solo' 320).

Fra le migliorie apportate rispetto al modello di serie, un sistema di scarico sportivo con un silenziatore, e due scarichi con doppio terminale in titanio. Esteticamente non mancano i tocchi originali, a cominciare dai cerchi in lega da 20 pollici in color Marron Volciano con scritta “B5 GT”, nonché i freni Brembo, oltre ad un paraurti anteriore e posteriore modificati. Come al solito eleganti le note di colore, partendo dalle due basi Alpina Blue o Alpina Green oltre alle opzionali Arctic Race Blue, Petrol Mica, Verde British Racing, Chalk, Imola Red e Daytona Violet.

Aprendo le portiere, si potrà scegliere la pelle Full Merion o Lavalina conciata al naturale, con tanto di scritta B5 GT ricamata sul poggiatesta. Non manca il legno, tratto distintivo di Alpina, con Walnut Antracite sul cruscotto ma anche sulla leva del cambio, e infine spicca un bel sistema audio Harmon Kardon di serie. Veniamo infine a disponibilità e prezzi: è già possibile ordinare la B5 GT in Germania a 145.500 euro per la versione sedan, e 148.500 per la station.

La nuova creazione di Alpina si rivela come sempre un mix esplosivo di classe, eleganza e sportività e lo stesso si può dire della nuova BMW Serie 5 Touring 2024 apparsa in render di recente. Nel frattempo proseguono i test per la versione elettrica dell'ammiraglia delle eliche, così come dimostrato dalle foto spy della Bmw i5 Touring.