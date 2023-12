Le BMW sono le auto nuove e usate che si vendono più rapidamente negli USA

Un'analisi condotta da iSeeCars offre un interessante sguardo sulle dinamiche di vendita delle auto BMW, sia nuove che usate, presso i concessionari. In particolare, emergono alcuni modelli che si distinguono per la loro rapida rotazione sul mercato, sia nel segmento delle auto nuove che in quello delle auto usate.

Nel segmento delle auto nuove, BMW X6 si posiziona al vertice, impiegando solamente 10 giorni per trovare un acquirente, una performance notevole se confrontata con la media di 44,4 giorni per la media generale di tutte le automobili. In fondo troviamo BMW X7 (all'ottavo posto) con una permanenza media di 21,6 giorni sul mercato.

Per quanto riguarda le auto usate, BMW X5 nella versione ibrida conserva il suo status di modello più venduto, con una permanenza media di 26,8 giorni. Al secondo posto infatti (tra tutte le auto) troviamo Toyota Highlander Hybrid con 29 giorni di permanenza. Una sorpresa è la presenza della Toyota Supra al quinto posto.

Da notare che le auto elettriche risultano ancora in netto svantaggio sia nelle classifiche delle auto nuove che in quelle delle auto usate (ricordiamo che attualmente BMW ha smesso di produrre motori a combustione in Germania).

Il gruppo bavarese sta programmando la sua prossima gamma elettrica sulla base del concept Neue Klasse presentato recentemente. I prossimi modelli basati su questa piattaforma saranno il corrispettivo elettrico della serie 3 e la nuova BMW iX3.