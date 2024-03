BMW vuole montare i fari su dispositivi 'gimbal', un brevetto per le due ruote

BMW ha sempre giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuove tecnologie per i sistemi di illuminazione e da diversi anni ha elaborato diversi metodi per massimizzare le prestazioni dei propri fari. L'ultima trovata riguarda i sistemi gimbal utilizzati con le fotocamere.

Nonostante sia già stato brevettato da BMW un sistema che consente di far muovere i fari all'interno dei loro alloggiamenti per controbilanciare inclinazione e rollio, come quelli montati sulla BMW R1250 GS (di cui abbiamo già visto i dettagli) che consentono appunto di compensare l'inclinazione, è ora pronta una nuova domanda di brevetto per moto.

Nel nuovo progetto l'intero gruppo ottico viene collegato a un gimbal a tre assi praticamente uguale ai sistemi utilizzati per stabilizzare smartphone e fotocamere durante le riprese. Il primo asse consente la stabilizzazione del faro e la livellatura quando la moto si inclina, il secondo compensa l'inclinazione e il terzo consente fisicamente alla luce di ruotare verso l'apice della curva stessa.

Tutto questo sistema viene gestito dall'unità di misurazione inerziale che viene utilizzata per monitorare inclinazione, rollio e rotazione della moto. Ovviamente, ci si aspetta che il lavoro svolto dal gimbal sulle moto ottenga gli stessi risultati che si ottengono sulle fotocamere.

Nella nuova R1300 GS, però, BMW si è allontanata dall'idea di spostare fisicamente il faro, optando per una soluzione secondo cui le singole luci vengono accese e spente per puntare il fascio nella direzione corretta durante l'inclinazione della moto.

Tutte innovazioni che potrebbero avere un futuro "elettrico", esistono infatti indiscrezioni secondo cui BMW fermerà la vendita delle moto tradizionali negli Stati Uniti per fare spazio all'elettrico.

