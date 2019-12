BMW ha appena consegnato la sua cinquecentomillesima elettrica plug-in

Il Gruppo BMW ha appena superato una tappa storica, l'azienda ha infatti venduto la sua auto ibrida plug-in numero 500.000. Nelle strade del mondo stanno già circolando mezzo milione di elettrificate BMW, davvero niente male. L'obiettivo è quello di quadruplicare questa cifra entro la fine del 2021.

La cifra include i veicoli venduti sotto i marchi BMW e MINI. Il modello numero 500.000 è stata una Bmw 330e. Di queste, sono 60.000 le ibride plug-in vendute in Germania, dove BMW occupa stabilmente dal 2016 la vetta di questo specifico segmento.

Come detto, l'obiettivo è quello di vendere un milione di ibride plug-in entro la fine del 2021. Insomma, BMW deve fare in due anni quello che le è riuscito in quasi cinque (la prima plug-in hybrid di BMW è stata la X5, nel 2015).

vendite auto plug-in devono rappresentare 1/4 del volume di vendite di BMW entro il 2021

vendite auto plug-in devono rappresentare 1/3 del volume di vendite di BMW entro il 2025

vendite auto plug-in devono rappresentare 1/2 del volume di vendite di BMW entro il 2030

"Con 12 veicoli elettrificati nella linea attuale, —scrive l'azienda in una nota pubblica— il Gruppo BMW è uno dei leader mondiali nel mercato della mobilità elettrica. La compagnia è leader nei veicoli elettrici in Germania dal 2016, e occupa una posizione di rilevanza in Europa e nel mondo. La nostra azienda ha fissato obiettivi chiari per la vendita di veicoli elettrificati negli anni che abbiamo difronte: un quarto dei veicoli venduti in Europa nel 2021 sarà elettrificato. Si dovrebbe poi raggiungere un terzo nel 2025 e la metà nel 2030."