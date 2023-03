BMW, annunciato il calendario di tutte le prossime uscite: si comincia dalla i5

Giornata di grandi annunci quella di ieri in BMW. Il CEO Oliver Zipse ha reso pubblica la timetable circa le prossime uscite della casa delle eliche da qui fino al 2025: si partirà con la prima Serie 5 elettrica, più comunemente nota come i5.

Durante la grande conferenza annuale per tirare le somme di un 2022 che ha visto la casa bavarese ancora una volta protagonista, i vertici dell'azienda hanno esternato quali saranno i programmi per i prossimi anni, progetti nell'immediato futuro che come intuibile saranno fortemente improntati sull'elettrico.

Obiettivo di BMW, arrivare al 2030 con la metà delle vetture prodotte full electric, di conseguenza bisognerà iniziare fin da subito a mettere in moto la rivoluzione.

Si comincia con il restyling della BMW X5 con motori mild hybrid, e insieme al SUV regina dell'azienda tedesca arriverà anche la nuova BMW X6 con il pacchetto M di serie. Entrambi i modelli giungeranno nelle prossime settimane, indicativamente a primavera 2023, dopo di che toccherà alla nuova BMW Serie 5 che prevederà appunto anche la versione full electric (oltre alla M5), alla fine del 2023.

Sempre entro l'anno spazio alla nuova BMW X2 e alla sua gemella green iX2, mentre fra circa un anno, a primavera 2024, vedranno la luce la BMW Serie 5 Touring e la i5 Touring. Dal 2025 si aprirà poi il nuovo ciclo della casa delle eliche con i primi sei modelli della nuova piattaforma di BMW Neue Klasse.

"Nel 2023 – le parole di Zipse - faremo il prossimo grande passo per soddisfare le esigenze tecnologiche dei dei nostri clienti in tutto il mondo. Entro la fine dell'anno lanceremo sul mercato l'ultima versione della berlina business di maggior successo al mondo: la nuova BMW Serie 5, inclusa ovviamente la i5 completamente elettrica. Questa sarà seguita nel 2024 da due varianti ibride plug-in".

E ancora: "Oggi posso anche annunciare la nuova BMW Serie 5 Touring, particolarmente apprezzata in Europa. I nostri fan del Touring saranno entusiasti di sapere che una versione completamente elettrica della Touring sarà disponibile per la prima volta dalla primavera 2024. Posso anche confermare ufficialmente la nuova BMW X2 e la iX2 completamente elettrica".

Zipse ha concluso dicendo: "Dal 2025 in poi, la NEUE KLASSE darà ulteriore slancio alle vendite dei nostri veicoli completamente elettrici. Intendiamo lanciare sul mercato almeno sei modelli entro 24 mesi dall'inizio della produzione".