BMW annuncia Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé Edition ColorVision: tante novità estetiche

Mentre si avvicina il debutto della BMW M2, il produttore tedesco ha annunciato le BMW Serie 1 e la BMW Serie 2 Gran Coupé Edition ColorVision sul mercato internazionale: vediamo nel dettaglio le novità che riguarderanno la hatchback e la berlina in edizione speciale.

I dettagli aggiuntivi che emergono dall’annuncio riguardano esclusivamente elementi di design inediti, a partire dalla disponibilità di otto vernici metallizzate e tutte le vernici BMW Individual disponibili su ordinazione come optional, tra cui il Frozen Pure Grey metallizzato opaco. Inoltre, non mancano i 50 colori della BMW M.

Gli interni sono caratterizzati dalla dotazione di sedili M Sport rivestiti in pelle Dakota bicolore, ordinabili nelle combinazioni Nero/Rosso Magma e Nero/Bianco, oltre al ricamo del badge “Edition”. Troviamo poi un volante rinnovato, pedali M in acciaio inossidabile, poggiapiedi del conducente M e rivestimento color antracite. L’aggiornamento degli interni per la Edition ColorVision si conclude dunque con illuminazione ambientale e tappetini su misura. Esternamente, invece, notiamo la dotazione esclusiva di cerchi in lega leggera M da 18 pollici con design a raggi a Y e finitura bicolore Nero/Argento.

Il focus sulle prestazioni si manifesta sotto il cofano nella base M Sport sia per la Serie 1 che per la Serie 2 Gran Coupé, e nella disponibilità di tutte le opzioni motore – ad eccezione della BMW 128ti.

Il produttore bavarese ha confermato, pertanto, che l’Edition ColorVision per BMW Serie 1 e la BMW Serie 2 Gran Coupé sarà disponibile a partire da luglio 2022.

Nel mentre, anche la BMW Serie 3 ha ricevuto un importante rinnovo durante maggio 2022.