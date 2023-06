BMW annuncia il ritorno di una M5 Touring che si affiancherà alla sorella minore

Lo scorso anno abbiamo notato che diversi costruttori hanno deciso di ridurre o eliminare le station wagon dalla propria gamma di modelli, ma c’è chi ancora crede in questo segmento, proponendo anche varianti sul tema decisamente sportive: BMW ha annunciato l’arrivo di una nuova M5 Touring, e le immagini teaser fanno sognare.

Dopo il debutto della prima BMW M3 della storia in formato Touring, presto daremo il benvenuto ad una nuova generazione di M5 Touring, che come dichiarato dalla casa offrirà comfort di prim’ordine e tanto spazio per i lunghi viaggi, ma anche prestazioni da riferimento grazie ad un powertrain elettrificato che dovrebbe essere simile a quello visto sul modello XM.

Se così fosse, allora sotto al cofano dovrebbe esserci un motore V8 twin-turbo da 4.4 litri affiancato da un motore elettrico che prende energia da una batteria da 29,5 kWh, che nel caso della XM Red Label eroga 749 CV e 1.000 Nm di coppia, ma al momento non è dato sapere quali numeri caratterizzeranno la nuova station wagon sportiva del marchio bavarese.

Per il momento dobbiamo accontentarci di alcune immagini che mostrano il veicolo avvolto dal wrap bianco-nero “d’ordinanza”, ma presto inizieranno i test su strada attorno a Monaco, per poi scendere in pista tra i cordoli del Nurburgring, dunque non passerà molto tempo prima di vedere delle sue immagini in azione per le strade di tutti i giorni.