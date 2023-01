BMW annuncia iDrive 9 basato su Android: sarà subito su nuova X1 2023

BMW è andata al CES 2023 di Las Vegas con un carico enorme di novità. Abbiamo già visto la concept car BMW i Vision Dee ipertecnologica, ora invece parliamo del nuovo software di bordo BMW iDrive 9 che sarà prossimamente sulle auto dell’elica.

Nel settembre del 2018, all’alba di questa sezione Motori di Everyeye, ci siamo occupati con attenzione del nuovo BMW OS 7.0, poi nel 2021 siamo passati al nuovo iDrive con OS 8, ora però è già tempo di guardare alla versione 9. Nel corso del 2022 abbiamo visto come BMW avesse intenzione di passare ad Android Automotive e lo switch avverrà proprio con l’OS 9. Secondo quanto trapelato a Las Vegas, sarà la nuova X1 la prima vettura a montare l’iDrive 9 nel giro di qualche mese, dunque vedremo il sistema molto prima rispetto a quanto potessimo pensare - a proposito abbiamo già guidato la nuova BMW X1 2023.

A dare la notizia è stato BMWBLOG, secondo cui anche la nuova generazione di X2 avrà il sistema basato su Android. Purtroppo non tutte le recenti vetture BMW potranno passare all’iDrive 9, al massimo potranno aspirare all’iDrive 8.5 poiché basate su architettura Linux e non Android. Le funzioni tuttavia - fra 8.5 e 9 - saranno molto simili, anche se le auto senza iDrive 9 non potranno contare sul Google Play Store. Quando vedremo dunque il nuovo iDrive 9 sulle auto tedesche? Già a partire dal mese di marzo 2023, sicuramente su X1 e Serie 2 Active Tourer. Prossimamente su nuova X2 e vedremo quali altre vetture… Dulcis in fundo, anche le auto MINI passeranno a un sistema basato su Android Automotive, l’interfaccia grafica però sarà del tutto diversa dall’iDrive 9, non vediamo l’ora di saperne di più.