BMW, altra gara clandestina con esito drammatico: Serie 4 fuori strada poi il volo

Dopo la folle gara di 3 BMW a New York, ecco un'altra bravata molto pericolosa. Stavolta è successo nel Connecticut, dove un incidente ha coinvolto una BMW Serie 4 nera che si è capovolta dopo un presunto confronto su strada con una BMW Serie 5 bianca.

Un testimone oculare avrebbe confermato che sia il conducente che il passeggero della Serie 4 sono riusciti a uscire dall'incidente senza subire gravi ferite. Fortunatamente infatti, il conducente di un camioncino, che si trovava nelle vicinanze, ha prestato immediatamente soccorso, tirando fuori i due occupanti dalla BMW rovesciata: entrambi sono usciti illesi dall'incidente. Le riprese di una dashcam hanno documentato l'incidente e gli eventi che lo hanno preceduto.

In una delle clip, la Serie 5 bianca è stata vista sfrecciare oltre la telecamera, muovendosi tra il traffico ad alta velocità, seguita dalla Serie 4 nera che ha compiuto manovre molto pericolose per superare gli altri veicoli. Tuttavia, la situazione ha preso una svolta drammatica quando la Serie 4 ha perso il controllo, uscendo dalla strada e ribaltandosi. L'autista della Serie 5 bianca si è immediatamente allontanato senza soccorrere il compagno. Non è chiaro se le autorità siano state informate dell'accaduto o se abbiano preso visione dei video della dashcam diffusi sui social media. In caso positivo, ci auguriamo che possano agire prontamente.

Vi abbiamo parlato anche di un video andato virale su internet che mostra un conducente ubriaco alla guida di una Ford Mustang che attraversa un incrocio in Repubblica Ceca in modo spericolato. Le azioni del conducente, comprese accelerazioni improvvise e manovre errate, hanno causato danni significativi alla vettura. Sebbene il video possa sembrare divertente, sottolinea l'estrema pericolosità di guidare in stato di ubriachezza.

