BMW, aggiornamento gratuito per il software di bordo: novità e funzioni

BMW sta aggiornando il software di milioni di veicoli con il sistema operativo iDrive 7 e 8. Si tratta nel dettaglio di circa 4,7 milioni di automobili per cui è previsto un upgrade totalmente gratuito.

La novità non deve comunque sorprendere visto che è dal 2019 che l'azienda delle eliche utilizza questa prassi, ovvero, offrire gratuitamente gli aggiornamenti software remoti per fare un update di comfort, sicurezza, sistemi di guida e in generale tutto ciò che è tech a bordo delle BMW più recenti.

Nel dettaglio l'aggiornamento del BMW Digital Vehicle Access consentirà a tutti i possessori dell'auto bavarese di condividere per la prima volta la BMW Digital Key fra smartphone iOS, quindi iPhone, e quelli con il sistema operativo Android. Le BMW Digital Key condivise risulteranno essere più facili da attivare tramite un codice all'interno del veicolo: in precedenza bisognava posizionarsi nell'abitacolo e avere con se una chiave tradizionale.

Fra le nuove funzioni introdotte anche il Remote Control Parking che riguarderà soltanto alcuni Paesi e alcuni modelli di BMW: grazie all'update si potranno eseguire manovre di parcheggio dall'esterno del veicolo semplicemente tramite l'applicazione My BMW.

Chi possiede un modello iX, potrà invece interrompere la ricarica e sbloccare il cavo della batteria semplicemente facendo tap sull'applicazione dedicata. Imodelli iX, Active Tourer e X1 con il sistema Parking Assistant opzionale potranno inoltre godere di un’assistenza attiva alla sterzata durante la retromarcia con rimorchio agganciato.

Il nuovo aggiornamento software gratuito della casa bavarese è previsto per un totale di 30 modelli, fra cui quasi tutti quelli dotati di iDrive 7 e 8, e per controllare le informazioni riguardanti il proprio software vi basterà recarvi nel menù delle impostazioni sotto la voce Remote Software Upgrade.

Prima di congedarvi vi ricordiamo che al CES 2023 BMW ha annunciato iDrive 9, che sarà installato sui modelli futuri della casa delle eliche, a cominciare dalla nuova BMW X1 2023, già provata in anteprima dalla nostra redazione.