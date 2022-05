BMW abbandona il tricolore per il badge M Performance: logo 'all black' per le nuove M

Nel 2022 la Divisione M Performance di BMW festeggia i suoi primi 50 anni con tante novità in termini di prodotti ma anche di scelte per il futuro. Una di queste potrebbe però far storcere il naso agli appassionati del brand, dato che le prossime BMW sportive abbandoneranno l’iconico tricolore che accompagna la lettera M del badge.

Il nuovo badge sarà infatti “total black” e farà il suo debutto sulla BMW iX M60, la versione più potente del SUV elettrico presentato allo scorso CES di Las Vegas. Dopo di lui, tutti i nuovi modelli sportivi BMW adotteranno questo nuovo badge, abbandonando definitivamente il leggendario azzurro-viola-rosso, diventato poi azzurro-blu-rosso.

Il vice presidente delle vendite e del marketing della auto BMW M, Timo Resch, ha affermato ai microfoni di WhichCar che “In generale, la direzione futura per le auto nuove prevede che abbiamo un badge M nero mentre le auto esistenti come la M4, ad esempio, non cambieranno. Per le auto di nuova generazione, ci sarà un badge M nero. Solo le nuove piattaforme e i modelli completamente nuovi riceveranno un badge nero”.

All’interno del nuovo stemma, l’unica nota di colore si troverà nei profili che fanno da contorno al badge, che seguiranno la tinta più consona alla natura dell’auto, a seconda se essa sia più improntata alla sportività o al lusso, sulla falsa riga di quanto visto sulla recente BMW M4 CSL, che adotta anch’essa un badge nero con i contorni rossi che si abbiano così agli altri elementi cromatici presenti sulla vettura.

In ogni caso il tricolore originale non sparirà in termini assoluti, e infatti Timo Resch ha aggiunto: “Quando esamineremo il design futuro, continueremo a giocare con questi colori, perché fanno parte dell'identità di BMW. Appartengono a noi e li vedrete sulle auto da corsa. Useremo questi colori in maniera fantastica”.