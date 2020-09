Questa BMW 850CSi viola è unica, nonché un capolavoro V12 d'altri tempi

Il portale di vendita veicoli CarsandBids.com ha appena messo a listino un pezzo automobilistico eccezionale. Si tratta di un'auto oramai d'epoca, la quale rappresenta il meglio del suo tempo e uno stile che non tornerà.

Come potete notare voi stessi dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, stiamo parlando di una BMW Serie 8 del 1995 e, nello specifico, della versione 850CSi: monta un enorme V12 da 5,6 litri erogante 381 cavalli di potenza e 545 Nm di coppia, scaricati sull'asfalto attraverso un cambio manuale a sei marce e la trazione posteriore: può andare da 0 a 100 km/h in 6 secondi netti.

A renderla ancora più rara ci pensa la verniciatura in Daytona Violet, la quale doveva esser selezionata personalmente e realizzata da BMW Individual. Con ogni probabilità è l'unico modello di BMW 850CSi con tali specifiche ad esser stato venduto negli Stati Uniti.

Entrando nell'abitacolo troviamo nuovamente l'uso del color porpora, che abbraccia le parti laterali dei sedili anteriori e posteriori, i poggiatesta, il bracciolo centrale e parte del lato interno della portiera alternandosi col bianco: ancora una volta, è l'unica 850CSi a portare in dote simili abbinamenti.

Riguardo le sue condizioni lasciamo parlare le foto in calce, mentre sulla meccanica possiamo dire che l'esemplare ha percorso un totale di 64.000 chilometri. Alla chiusura dell'asta mancano circa 5 giorni, e l'offerta più alta ammonta a 40.000 dollari, anche se sospettiamo possa salire di parecchio.



Nel caso foste interessati vi consigliamo di recarvi direttamente sul portale di Cars & Bids, mentre in chiusura vi rimandiamo a due ulteriori notizie circa la casa automobilistica di Monaco di Baviera. La prima concerne l'esito della drag race tra una BMW M5 Competition e una Porsche Panamera Turbo: chi la spunta? Infine il brand tedesco ha rivelato di avere una idea molto chiara per il futuro: le prossime vetture saranno capaci di analizzare e "sentire" la strada.