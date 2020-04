Questa BMW 850CSi è rarissima, e il suo valore continua ad aumentare

Di questi tempi anche una BMW 850CSi E31s standard richiede prezzi certamente salati, si tratta d'altronde di una berlina storica del brand tedesco. Il problema s'ingrandisce però quando si prendono in considerazione i modelli più rari e introvabili, poiché in quest'ultimo caso il prezzo può lievitare enormemente.

In totale la casa di Monaco di Baviera ha prodotto e venduto soltanto 1.510 unità di questa macchina con motore V12, delle quali 225 spedite in Nord America tra il 1992 e il 1996. Adesso, delle 1.510 unità di prima soltanto 203 hanno attraversato il programma individuale di BMW pensato per donare a queste una verniciatura speciale.

Quindi il particolare esemplare di BMW 850CSi del 1995 del quale vi parliamo oggi, e che cerca una nuova casa, è un modello con specifiche europee e verniciatura speciale in Dakar Yellow, ed è appena stato messo in vendita da Enthusiast Auto Group per la somma di 150.000 dollari.

Secondo il listino di 850CSi ne sono state assemblati solo 787 esemplari pensati specificatamente per il mercato tedesco. La berlina coupe è stata venduta per la prima volta in Germania nel 1995, e ha poi attraversato l'Oceano Atlantico nel 2002 per recarsi negli Stati Uniti. E' rimasta sulla west coast fino allo scorso anno quando Bring A Trailer, società specializzata nella vendita di automobili, l'ha piazzata con successo per una cifra di 101.500 dollari.

Il fatto è che tra le altre cose la macchina non è neanche completamente originale, dato che una modifica datata 2011 ha provvisto ad una ricostruzione del V12 da 5,6 litri. Ora sviluppa circa 380 cavalli di potenza e 550 Nm di coppia, ed è stato accoppiato ad un nuovo cambio manuale a sei rapporti nel settembre del 2018.

Secondo Enthusiast Auto Group l'auto è in condizioni eccellenti, sia internamente che esternamente, e ha percorso un totale di 134.882 chilometri. Secondo voi vale i 150.000 dollari richiesti?