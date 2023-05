BMW: 'Perché le elettriche devono avere un aspetto diverso?'

L’arrivo massiccio di vetture elettriche ha creato nuovi linguaggi di design. I designer hanno meno vincoli meccanici e le case costruttrici spingono per prodotti sfacciatamente elettrici: dalla scomparsa della griglia anteriore all’uso di colori tipici per i dettagli.

Prendiamo due marchi tedeschi premium che condividono clientela e struttura della gamma: BMW e Mercedes-Benz. La casa della stella a tre punte ha sfruttato l’elettrificazione per lanciare, con il sotto-brand EQ, un nuovo linguaggio, mentre BMW ha mantenuto gli stessi principi di design per i modelli elettrici e per quelli con motore termico.

Il perché di questa scelta ce lo spiega Domagoj Dukec, head of BMW brand design: “perché le auto elettriche devono avere un aspetto diverso?”, ha chiesto Dukec durante una conferenza al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este a Como. “Io sono la stessa persona, voglio la stessa esperienza, avrò la stessa vita. Sai, non voglio che sia tutto completamente diverso. Se qualcosa viene cambiato è perché tutti trovano logico quel cambiamento. Non abbiamo mai disegnato un modello diesel diverso da un modello a benzina”, ha concluso il designer.

Dukec minimizza sulle libertà che lascia una EV ai designer: “Conducente e passeggeri hanno lo stesso spazio a disposizione. Potresti dire che non c’è più il motore anteriore, ma hai ancora dei motori, giusto? Hai una batteria più grande e devi mettere i componenti sottoscocca - che prima erano dove [nelle EV] c’è la batteria - da qualche altra parte. E quindi le nostre auto non hanno un bagagliaio davanti [parla di “frunk”, piccolo bagagliaio anteriore tipico di alcune elettriche]. Hai ancora bisogno di raffreddamento. Hai ancora bisogno di tutte queste cose”.

Le dichiarazioni hanno anticipato la presentazione delle nuove BMW Serie 5 e BMW i5. I due modelli, uno ibrido e l’altro elettrico, arriveranno nei concessionari nell’autunno 2023 e condivideranno il medesimo design. La stessa scelta era stata fatta dalla casa bavarese per la Serie 7 e la sorella i7. L’unico veicolo BMW ad avere un design “sfacciatamente elettrico” è il SUV iX, che tuttavia non ha una controparte con propulsione tradizionale.

La transizione verso l'elettrico pone sfide, e crea diverse posizioni, anche sul design delle stesse vetture. Voi preferite l’approccio delle case che variano nettamente il design dei loro prodotti in base al tipo di propulsione o reputate migliore la maggiore omogeneità che contraddistingue le BMW?