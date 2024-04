BMW 750il V16: dopo decenni emerge il secondo prototipo segreto alimentato dal 'goldfisch'

Una vicenda unica e quasi dimenticata della storia delle quattro ruote, se non fosse che adesso il (secondo) prototipo è venuto alla luce. Stiamo parlando della BMW 750il V16, una delle due mitiche, anzi mitologiche, auto alimentate dal motore 'goldfisch'...

Il suo nome è rimasto sconosciuto per lunghi decenni, e così anche la sua elegantissima immagine. Il modello in questione non è altro che uno dei grandi misteri dell'automotive classico, anche se si tratta di un prototipo nato solamente negli anni '90. La sua storia, dunque, è unica nello scenario automobilistico. Vero mito della pura ingegneria tedesca.

Sì, perché gli ingegneri del brand di Monaco di Baviera forse hanno toccato l'apice proprio a cavallo tra gli anni ottanta e il decennio successivo. Tutto, dunque, ha inizio nel 1987, quando viene data alla luce la 750il V16, poi una seconda versione BMW 767iL V16 Goldfisch, modello parte della generazione E32 (costruita tra il 1986 e il 1994) della Serie 7. Anche questa vettura è stata svelata da poco. In seguito è stato realizzato anche il 750il V16, parte della generazione E32 (1995-2001). Cos'hanno in comune i due prototipi? Beh, il mitico propulsore V16 da 6,6 litri, che però è rimasto solamente una misteriosa meteora (sapevate che BMW ha venduto una i3... tre anni dopo la fine della produzione).

Le auto in questione, infatti, non hanno mai visto realmente la luce, e sono state addirittura nascoste per molto tempo (5 splendide BMW M che rimasero solo dei concept: dal pick-up M3 alla X5 Le Mans). Ora, fortunatamente, la BMW 750il V16 è stata svelata e verrà esposta al Techno-Classica Essen show in Germania. Le sue caratteristiche principali? Secondo quanto dichiarato dagli ingegneri tedeschi, l'auto era capace di raggiungere una velocità massima di 250 km/h.

