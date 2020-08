Ecco la BMW 545e xDrive: tutti i dettagli sull'ibrida da 400 cavalli

BMW ha finalmente rivelato ogni segreto sul suo nuovo modello plug-in hybrid. Si tratta della BMW 545e xDrive, la quale approderà sul mercato con un sei cilindri in linea abbinato ad una unità elettrica e al sistema di trazione proprietario.

A differenza della meno prestante 530e, la 545e verrà resa disponibile esclusivamente con la trazione all-wheel drive, accoppiata al rodatissimo propulsore da 3,0 litri appena citato, il quale lavora in sinergia con un motore elettrico costruito direttamente nel cambio automatico a otto rapporti. In totale, se combiniamo i 286 cavalli del propulsore termico e i 112 cavalli dell'unità termica, otteniamo ben 398 cavalli di potenza.

L'esito su strada è davvero eccellente, poiché la vettura sarà capace di passare da 0 a 100 km/h in appena 4,7 secondi e di raggiungere i 250 km/h di velocità massimale limitata elettronicamente. Il piccolo motore elettrico trae energia da un pacco batterie da 12 kWh, che garantisce un'autonomia a zero emissioni compresa tra i 54 e i 57 chilometri, e con la sola propulsione elettrica la 545e può arrivare fino ai 140 km/h.

Secondo la casa automobilistica tedesca, la sua nuova berlina ibrida può restituire dei consumi variabili tra i 41 e i 48 km per litro ma, nel caso in cui la batteria è scarica, il veicolo finirà per utilizzare molto più carburante di quanto dichiarato.

Mentre attendiamo informazioni ufficiali circa il prezzo del nuovo modello, vi rimandiamo all'annuncio della prima BMW M3 Touring della storia del brand: la vettura coniugherà comfort e sportività. Infine pare che la prossima generazione di M5 abbraccerà in pieno la propulsione elettrica consentendo di ottenere persino 1.000 cavalli di potenza.