La BMW 507 è una delle auto più rare di sempre: l'asta ha raggiunto cifre folli

Progettata da Albrech von Goertz, la BMW 507 è considerata da molti una delle auto più belle mai disegnate e, con appena 202 esemplari costruiti, è certamente tra le più rare in assoluto.

In pratica è la fonte d'ispirazione per la moderna BMW Z8, e ora un esemplare del 1957 è stato messo all'asta da Bring a Trailer. Al momento le offerte hanno già toccato cifre astronomiche, le quali potrebbero crescere ancora. Giusto per fare un esempio, un modello unico è stato piazzato a ben 5 milioni di dollari durante l'asta del Goodwood Festival of Speed nel 2018.

La storia del bolide tedesco in questione è iniziata nel 1955, quando la sua produzione fu avviata per richiesta dell'importatore statunitense Max Hoffman. In origine la vettura doveva posizionarsi tra le sportive economiche britanniche e le costosissime Mercedes-Benz decappottabili come l'iconica 300 SL. Mossa da un generoso V8 pushrod da 3,2 litri ed erogante circa 150 cavalli di potenza, la BMW 507 fu scelta da amanti delle corse come il fenomenale pilota John Surtees e da celebrità dello spettacolo del calibro di Elvis Presley. A ogni modo, grazie a una sospensione anteriore a doppio braccio oscillante, risultava quasi avveniristica quando debuttò.

La bellissima carrozzeria è modellata a mano con l'alluminio, e ogni BMW 507 aveva le sue caratteristiche uniche. Un esempio è dato dai tettucci ripiegabili personalizzabili. Quello della galleria in fondo alla pagina è uno dei soli 15 rifiniti in nero, anche se in realtà è stato sistemato e riverniciato nel corso degli anni. Il propulsore è stato addirittura sostituito con un altro completamente originale poco tempo dopo la sua costruzione.

Riguardo il cambio non c'era scelta: un ZF manuale a quattro rapporti era l'unica opzione possibile, e quello presente all'interno di questo esemplare è originale. Apparentemente però gli interni non se la sono cavata bene quanto le componenti meccaniche, poiché gran parte della tappezzeria è stata rimpiazzata nel 2000, e cioè quando la 507 attraversò l'Oceano Atlantico per raggiungere gli Stati Uniti. Pure il voltante ha avuto bisogno di una ricostruzione, così come alcune leve e pulsanti del cruscotto.

In ogni caso stiamo comunque parlando di un'autovettura più unica che rara, la quale ha percorso soltanto 13.670 chilometri durante l'arco della sua intera vita. E' chiaro che le offerte continueranno a rendere sempre più esclusivo il suo prezzo, per cui la BMW 507 potrebbe superare il modello più costoso mai venduto da Bring a Trailer: una Mercedes 300 SL del 1956 ceduta a 1.234.567 dollari.



In chiusura vogliamo rimandarvi ad altre due aste degne di nota. La prima concerne una rara Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Blue Lagos, mentre la protagonista della seconda è la spettacolare Ferrari F40 di Gerhard Berger.