La BMW 3.0 CSL Hommage si mostra già per la strada: ecco le prime immagini rubate

Pochi giorni fa Franciscus van Meel, boss di BMW M, ha mostrato le prime immagini della 3.0 CSL Hommage, e a distanza di poche ore la nuova “special” su base M4 è stata avvistata per le strade dai fotografia spia, che l’hanno immortalata da ogni angolazione per provare a carpirne tutti i dettagli.

Le immagini arrivano direttamente dai colleghi di Motor1 e per questo vi invitiamo a consultare tutti gli scatti sulla loro galleria completa, mentre noi ci limiteremo a proporvi soltanto qualche angolazione. La “Hommage” si presenta dunque avvolta nello stesso wrap con cui l’abbiamo scoperta nei giorni scorsi, che di certo non aiuta a identificare ogni minimo dettaglio della carrozzeria, ma alcuni elementi non lasciano spazio all’immaginazione.

Il frontale presenta un doppio rene più tradizionale rispetto a quello verticale e di generose dimensioni visto sulle attuali M3 ed M4, con un paraurti inedito che mostra grosse aperture al centro e due grandi fori circolari ai lati, nella zona che solitamente ospita i fendinebbia. I gruppi ottici sembrano più tondeggianti, mentre il cofano è bombato per meglio amalgamarsi con i nuovi muscoli dei passaruota allargati.

Dal posteriore invece possiamo vedere il nuovo alettone sul tetto, accoppiato alla più grande ala che si erge sul bagagliaio posteriore con dei supporti laterali perfettamente raccordati alle forme della vettura, che la fanno sembrare più larga e le donano un aspetto ancor più piantato a terra.

La BMW 3.0 CSL Hommage è attesa entro la fine di questo anno, ma la data certa non è ancora nota. In compenso ci sono alcuni rumor che parlano di una potenza attorno ai 600 CV, una coppia di 700 Nm e una velocità che toccherà i 320 km/h, andando oltre i 307 km/h limitati elettronicamente della BMW M4 CSL presentata di recente. Infine ricordiamo che si tratterà di un mezzo realizzato in un edizione limitata di soli 50 esemplari, ognuno dei quali dovrebbe costare attorno ai 600.000 euro.