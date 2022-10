La BMW 3.0 CSL Hommage mette a ferro e fuoco il Nurburgring: il video da brodo pista

Il debutto della nuova BMW M2 ha avuto un gusto agrodolce per la casa bavarese, che ha dovuto subire le ire dei fan non particolarmente attratti dal look del nuovo modello, ma la vita va avanti e nello specifico procede lo sviluppo della BMW 3.0 CSL Hommage, attesa il prossimo mese di novembre.

Grazie al video pubblicato su YouTube da Automotive Mike possiamo dunque assistere ai diversi passaggi dell’edizione speciale della M4 tra i cordoli del Nurburgring, mentre i collaudatori e i tecnici le “tirano il collo” per ultimare la messa a punto. In termini estetici non si notano particolari differenze rispetto agli avvistamenti passati, e ancora una volta l’auto si mostra vestita del particolare wrap con cui il boss di BMW M l’ha svelata al pubblico prima dell’estate.

Rispetto alla M4 CSL, la 3.0 CSL si distingue nel frontale, con l’adozione di una griglia meno allungata in verticale, con il paraurti che sfoggia aperture più ampie nella parte inferiore, mentre al posteriore c’è una doppia ala, una sul baule e una più piccola sul tetto, mentre dal diffusore centrale fuoriescono le due coppie di scarichi circolari.

Quanto al powertrain, non si conoscono ancora i dati tecnici ufficiali, ma il motore dovrebbe essere lo stesso 6 cilindri twin-turbo da 3.0 litri della M4 CSL, che in questo contesto dovrebbe toccare quota 600 CV. Ricordiamo infine che sarà un modello in edizione limitata che potrebbe costare attorno ai 750.000 euro.