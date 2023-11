BMW è già nel 2035: 'La metà delle Serie 5 vendute in Europa sarà elettrica'

Le auto elettriche stanno crescendo in tutto il mondo e fra le case automobilistiche che meglio si stanno comportando vi è senza dubbio BMW, che nel 2023 sta vendendo tonnellate di EV.

Non siamo ancora a livello di Tesla, ma la strategia del marchio bavarese si sta rivelando vincente, e lo dimostrano anche le previsioni di vendita in merito alla Serie 5 elettrica, meglio nota come i5.

Ebbene, come riferito ad Automotive News, l'azienda dell'elica prevede di vendere la Serie 5 in Europa metà a combustione interna e a metà elettrica, quindi una quota equamente divise in due, così come specificato da un portavoce del marchio tedesco.

Il riferimento è all'intero ciclo di vita della G60 che dovrebbe andare in pensione attorno al 2030, e le prospettive sembrerebbero essere positive anche a livello globale, visto che BMW ipotizza vendite al 30 per cento di i5, con ICE e PHEV per il restante 70 per cento in quanto alcuni mercati non sono ancora così propensi ad accogliere le auto elettriche, leggasi l'Italia dove le green pesano solo al 3.9 per cento del totale.

Attualmente la BMW Serie i5 è disponibile nelle versione eDrive40 e M60 in Europa, mentre negli Stati Uniti vi è anche il modello xDrive40 con doppio motore a trazione integrale (che arriverà nel Vecchio Continente soltanto nel 2024).

Sempre l'anno prossimo la casa automobilistica bavarese diversificherà ulteriormente la gamma a emissioni zero con il lancio della i5 Touring, la prima station wagon elettrica di BMW, venduta nella versione sportiva M60.

Ci sarà infine un po' di green anche nella prossima M5, che sarà dotata di un motore ibrido super PHEV con un V8 Twin turbo affiancato ad un motore elettrico per una potenza che dovrebbe raggiungere i 700 cavalli circa.

Da ricordare, infine, che BMW vende la Serie 5/i5 anche in Cina ma con un passo più lungo, oltre che un diverso sistema di infotainment con schermo da 31,3 pollici, lo stesso della Serie 7/i7.