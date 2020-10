Questa BMW 2002 Turbo del '74 verrà ceduta tramite giveaway

Quella visibile dalla galleria di immagini in fondo alla pagina è una BMW 2002 Turbo del 1974, e rappresenta una delle prime autovetture a esser state dotate di turbocompressore nella storia dell'automobile.

L'esemplare è stato messo in paio tramite giveaway da Omaze, ma ci dispiace comunicarvi che non è possibile parteciparvi dall'Italia. A ogni modo per gli appassionati è sempre un gran vedersi, poiché ben poche vetture vengono alla mente quando si pronuncia "iconica BMW", ma non c'è alcun dubbio che la 2002 possa riaffiorare nell'immaginario di molti.

Dalla sua commercializzazione la BMW 2002 ha venduto soltanto 400.000 unità, delle quali meno di 90.000 negli Stati Uniti d'Ameriga, luogo dal quale proviene l'esemplare in calce. Per entrare nello specifico però, dobbiamo dire che il modello in questione è la 2002 Turbo, riprodotto appena 1.700 volte.

Nel 1974 la macchina godeva di caratteristiche tecniche davvero degne di nota, poiché montava un motore turbo a quattro cilindri in linea da 2,0 litri erogante 172 cavalli di potenza e 245 Nm di coppia, i quali le consentivano di passare da 0 a 96 km/h in soli 6,8 secondi, nonché di oltrepassare i 210 km/h di velocità massimale. La BMW 2002 Turbo poggia su cerchi Aplina da 15 pollici, accomoda i passeggeri su sedili Recaro ed è assolutamente un pezzo da museo dell'automotive.



A proposito di musei, l'evento giveaway aiuterà a supportare finanziariamente il Petersen Automotive Museum, che fin dagli albori si è sempre proposto di "esplorare e presentare la storia dell'automobile e il suo impatto sulla vita in generale e sulla cultura, usando la città di Los Angeles come esempio principale. Il museo agisce come centro progressista per la ricerca e la collezione di autovetture, che significa raggiungere anche comunità meno abbienti. Ogni anno queste provvedono a lavorare insieme alle scuole locali per mettere in piedi tour guidati mirati esclusivamente ai bambini." E' quasi un peccato il fatto che molti Paesi non possano partecipare.



Per avviarci a concludere restando in tema di vetture iconiche, vi informiamo del fatto che il noto presentatore televisivo nonché appassionato di auto James May ha deciso di mettere in vendita la sua celebre Ferrari 308 GTB per una cifra di 63.000 euro. In ultimo, tornando alla casa automobilistica di Monaco di Baviera, ci teniamo a rimandarvi alla nostra prova "benzina-free" relativa alla BMW Serie 3 Plug-in Hybrid