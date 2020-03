Questa BMW del 1997 è in una bolla da 20 anni: è in vendita come nuova

Quella che vedete nella foto in alto non è un modellino in scala, tutt'altro: è una vera BMW 740i del 1997 conservata esattamente come fosse un modellino da collezione.

La fuori c'è gente di ogni tipo: c'è chi fa investimenti lampo in borsa, chi punta al lungo termine, chi invece acquista un'auto, la mette in una bolla per 20 anni e poi la rivende su eBay. Accade in Germania, dove adesso c'è questa BMW Serie 7 cristallizzata nel tempo che aspetta solo un nuovo compratore.

Della vettura si sa molto poco in realtà, i documenti riportano il 1997 come anno di immatricolazione, ad acquistarla in origine è stata una signora nata nel 1927. Cosa sia successo dopo non è chiaro, di certo è stata ritrovata in Polonia, a Gogolin Slaski, con appena 255 km sul contachilometri. La vettura è stata conservata in una capsula di plastica con tanto di circolazione dell'aria meccanica, così da non lasciare alla polvere campo libero e di sedimentarsi sulla carrozzeria.

Proprio grazie a questo sistema, e ai pochi km percorsi, la vettura è come nuova, il motore V8 4.4 M62B44 è praticamente ancora inutilizzato (che spreco!). In definitiva acquistarla significa avere un'auto anni '90 come nuova, un'esperienza che ormai non si può più fare per ovvi motivi. Al momento la vettura è venduta a 48.350 euro ma ci sono ancora 8 giorni di tempo per averla, sarà interessante capire a che cifra riuscirà ad arrivare. Nel frattempo la nuova BMW Serie 7 diventa elettrica, come passa il tempo...