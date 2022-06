BMW 125i alle prese con il Nurburgring: il video dal punto di vista del pilota!

Dopo avere visto una Porsche 911 GT3 distruggere il record del Nurburgring, torniamo sul medesimo tracciato tedesco per percorrerlo assieme a un appassionato a bordo di una BMW 125i, vivendo l’esperienza direttamente dal punto di vista del pilota stesso.

A pubblicare su YouTube il filmato è stato il canale Simply Driving, il quale ha sfruttato il programma Rent4Ring per affittare una BMW 125i e godersi qualche giro per tutto il Nürburgring Nordschleife durante Track Day o sessioni Touristenfahrten. Per chi non lo sapesse, infatti, è possibile iscriversi a una sessione aperta affittando vetture più performanti direttamente vicino al circuito. In questo caso, il servizio offre una BMW 125i Stage 2 con motore turbo inline-four da 2 litri, cambio automatico a otto velocità e kit per alte prestazioni.

Il video parte subito a velocità elevate portandoci nel primo tratto centrale del Nürburgring, per poi addentrarci nelle foreste e colline del Nordschleife. Sebbene sia certamente meglio recarsi sul posto con la propria automobile per godersi a pieno l’esperienza di guida, questo POV offerto da Simply Driving permetterà a molti appassionati di vivere un po’ più da vicino, seppur virtualmente, la magnifica pista tedesca. Se avete quindi sette minuti liberi, vi consigliamo caldamente di godervi tale spettacolo!

Altrimenti, eccovi lo spettacolo della 24 ore al Nürburgring in un altro video ricco di supercar.