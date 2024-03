BMW 03 Coupè, il concept realizzato dal designer Porsche: fra tradizione e futuro

Questo concept rappresenta l'ultima direzione stilistica adottata da BMW, che ha suscitato un certo interesse, incoraggiando i designer indipendenti a esprimere la propria creatività. Tra questi c'è Lukas Wenzhöfer, un designer automobilistico professionale che ha realizzato questo prototipo visivo chiamandolo BMW 03 Coupé.

Secondo Lukas, l'obiettivo di questa BMW 03 Coupé è di esplorare una direzione di design alternativa per il marchio, cercando di creare qualcosa di "diverso e puro", magari rispetto al nuovo stile di design del marchio della Baviera incarnato nel prototipo Neue Klasse. Nella progettazione della BMW o3, Wenzhöfer ha cercato di mantenere l'identità distintiva della BMW, prendendo ispirazione dalle forme iconiche dei modelli passati e contemporanei del marchio bavarese. La BMW 03 Coupé si contraddistingue per la sua silhouette bassa e i parafanghi prominenti. Le luci posteriori a LED, sottili e integrate, si fondono elegantemente con il design.

Le caratteristiche distintive di questo concept spaziano dalla linea del tetto tradizionale con il nodo Hoffmeister iconico e la griglia a doppio rene di "dimensioni retrò". Allo stesso tempo, i dettagli come i cerchi in lega e le maniglie delle porte a filo richiamano le offerte esistenti di BMW, creando un senso di continuità. Lo spoiler integrato nella parte posteriore accentua le proporzioni per creare un'armonia visiva coerente.

In termini di dimensioni, la BMW 03 Coupé è paragonabile alla M2 , con una lunghezza di 4.468 mm. Il modello digitale è stato concepito con un sistema di propulsione completamente elettrico e un layout a trazione posteriore, che sembra in parte armonizzarsi con l'architettura BMW Neue Klasse, anche se, come già detto, questo concept vorrebbe prenderne le distanze e offrire un'alternativa.

Lukas Wenzhöfer ha già ricevuto riconoscimenti per il suo concept Opel Rocks e-Xtreme, vincitore di un concorso globale Stellantis. Questo veicolo elettrico è stato realizzato come pezzo unico, dimostrando il potenziale del design creativo di Wenzhöfer e del sue team. Speriamo di vedere altri progetti simili prendere vita, inclusa questa coupé BMW. Per ora, possiamo ammirare solo i render digitali.