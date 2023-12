Bloomberg: 'Nessuno acquista auto elettriche usate e questo è un grosso problema'

Secondo Bloomberg il mercato delle auto elettriche usate non sta andando come sperato e ciò si starebbe ripercuotendo negativamente sul nuovo. Le auto a batteria stanno registrando prezzi in forte ribasso (sull'usato) rispetto alle termiche.

A complicare la situazione, la guerra dei prezzi iniziata da Tesla, che secondo gli analisti, sul lungo periodo sarà controproducente anche per la stessa azienda americana, e che sta di fatto appiattendo i listini dell'usato.

Il mercato delle auto elettriche è sostanzialmente nuovo, per lo meno a livello globale, e la continua immissione di nuovi modelli, le nuove tecnologie scoperte e i vantaggi prospettati nel breve termine, stanno decisamente svalutando le auto elettriche attuali, che diventano “vecchie” nel giro di breve periodo.

Se da una parte l'innovazione non può che essere accolta in maniera positiva, dall'altra crea un problema di eccessiva svalutazione: quando il possessore di un EV vuole rivendere la propria auto, otterrà una cifra molto più bassa rispetto a quella spesa.

"Quando un'auto perde l'1% del suo valore, guadagno l'1% in meno di profitto", le parole di Christian Dahlheim, a capo del settore dei servizi finanziari di VW. Secondo lo stesso i problemi registrati dal mercato dell'usato elettrico potrebbero distruggere miliardi di euro di guadagni dell'industria in generale e la situazione all'orizzonte sembra tutt'altro che rosea, tenendo conto che molti degli attuali 1,2 milioni di veicoli elettrici venduti in Europa in leasing nel 2021 (con contratto triennale), entreranno appunto nel mercato dell'usato.

"Non c'è domanda di auto usate per i veicoli elettrici", le parole di Matt Harrison, direttore operativo di Toyota Motor Corp. in Europa, "Ciò rappresenta un danno”. Stando a Bloomberg potrebbe verificarsi anche in Ue quanto sta accadendo in Cina, con migliaia di auto elettriche abbandonate a marcire, in quanto divenute obsolete.

Ciò ovviamente andrebbe a rafforzare la tesi dei cosiddetti “No watt”, i detrattori delle auto elettriche ai piani alti della politica di Ue, che per tutto il 2023 hanno lottato per il rinvio del ban del 2035.

Secondo iSeeCars.com, i prezzi delle auto elettriche di seconda mano sono crollati di circa un terzo da gennaio a ottobre, rispetto ad un -5% del mercato di seconda mano nel suo complesso. Inoltre i veicoli elettrici usati richiedono un tempo di vendita più lungo rispetto ai modelli a benzina.

Il fatto è che i veicoli elettrici usati sono complicati da valutare a differenza invece delle vetture con motori a combustione: non esistono dei test rapidi che determinino il degrado della batteria, e ad eccezione di Tesla e BMW, tutte le altre case automobilistiche stanno faticando.

Secondo Avvens, società che gestisce circa 3,5 milioni di veicoli, tale situazione potrebbe indurre i clienti a noleggiare piuttosto che acquistare le auto elettriche.