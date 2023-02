Bloomberg: 'Auto nuove solo per i ricchi e con l'elettrico la situazione peggiorerà'

E' dura l'analisi di Bloomberg in merito al futuro del mercato dell'auto. Secondo il noto quotidiano americano acquistare una vettura nuova di zecca sta diventando quasi una chimera per milioni di persone, causa l'aumento dei prezzi.

Vi abbiamo già riportato come in Italia un'auto nuova costi in media 26mila euro, una cifra che soprattutto negli ultimi due anni ha subito un'impennata a causa di covid, carenza di chip e crisi energetica. La situazione ovviamente non migliora oltre oceano, dove si calcola che un'auto nuova costi in media ogni mese 777 dollari, circa 725 euro, e l'aumento è evidente anche nell'usato (507 euro mensili). “Alla radice del problema – sottolinea Bloomberg - c'è il nuovo mantra delle case automobilistiche: mantenere l'inventario snello e i prezzi alti”.

Le grandi aziende del settore stanno realizzando dei grandi profitti nonostante la crisi del settore post-covid e tenendo conto che in media un'auto elettrica costa il 25 per cento in più rispetto a quella con motore endotermico, sottolinea ancora Bloomberg, è chiaro come le prospettive siano tutt'altro che rosee per i consumatori.

Proprio per questo acquistare un'auto nuova è ormai diventato quasi un lusso. Oggi comprare una vettura negli Usa costa in media 50mila dollari, ma nonostante si vendano meno veicoli le aziende continuano ad intascare un sacco di soldi. L'utile lordo di Ford, ad esempio, è cresciuto del 4,4% nel 2022 a fronte di meno vetture distribuite rispetto all'anno precedente.

E le prospettive non sembrano positive: "La maggior parte dei produttori non tornerà alla situazione di tre o quattro anni fa", ha dichiarato in un'intervista Judy Wheeler, vicepresidente delle vendite di veicoli negli Stati Uniti per Nissan. Un mercato che è stato quindi rivisto in peggio per il consumatore, con poche auto in consegna, tempi di attesa lunghissimi e prezzi sempre più alti.

Se da una parte secondo alcuni analisti è probabile che nel corso di quest'anno i costi delle vetture potrebbero rimanere stabili o calare, dall'altra c'è il rischio di creare una scollatura fra i vari ceti, relegando le auto nuove solo alla fascia medio-alta della popolazione.

Un'ulteriore mazzata potrebbe arrivare dal 2035, dopo che ieri l'Ue ha ufficializzato lo stop di diesel e benzina: se il prezzo del nuovo continuerà a crescere si rischierà di vedere circolare un parco auto molto datato che andrebbe a discapito dell'obiettivo impatto zero: un vero paradosso.