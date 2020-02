Bloomberg: Tesla rappresenta il 60% del mercato elettrico USA

Su quanto Tesla sia cresciuta nel corso degli ultimi anni ci sono pochi dubbi ormai, la Model 3 è diventata in poco tempo un bestseller assoluto in diversi mercati, a sorprendere però sono i dati totali del mercato americano in merito alle auto elettriche. In pratica è l'azienda di Elon Musk che tiene vivo il settore, con circa il 60% del totale.

Model S e Model X sono stati, per il settore EV, una bella novità, la rivoluzione però si chiama Model 3: dal terzo trimestre del 2018, con la produzione andata finalmente a regime, la berlina elettrica ha dominato in maniera assoluta il mercato delle auto elettriche, schiacciando anche le sorelle S e X. I dati arrivano da BloombergNEF e confermano come Tesla abbia in mano da sola il 60% del mercato elettrico USA, un qualcosa di incredibile che dimostra come - una volta per tutte - Elon Musk sia riuscito a far diventare la Model 3 un autentico sinonimo di auto elettrica.

Per molti utenti la berlina californiana è l'unica BEV possibile, la migliore dal punto di vista dell'appeal e del rapporto qualità/prezzo - motivo per cui la migliore concorrenza, vedi BMW, Mercedes, Audi ecc, fa un'enorme fatica a svettare nel settore. Sempre secondo BNEF, la Model 3 rappresenta da sola la metà del mercato elettrico attuale oltreoceano, un successo davvero senza precedenti.