Il blocco delle auto diesel Euro 5 in Piemonte potrebbe saltare: si punta a più incentivi

I cittadini piemontesi hanno avuto una brutta notizia a fine agosto: la regione ha confermato la volontà di bloccare i motori diesel Euro 5 in ben 76 comuni nei giorni in cui l’aria è più a rischio. Il governo però sta lavorando per evitare il blocco e ci sono buone possibilità di riuscita.

A dirlo è stato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un Question Time tenutosi alla Camera dei Deputati. Ricordiamo che lo stop dovrebbe entrare ufficialmente in vigore dal prossimo 15 settembre, ecco però cosa ha detto Urso: “Sulla base del confronto in corso è verosimile che il blocco dei veicoli diesel Euro 5 possa essere evitato già nella prossima settimana”.

Il ministro ha confermato l’impegno del governo sul fronte della tutela ambientale e ha ricordato che le misure attuate di recente hanno comunque già permesso di ottenere ottimi risultati in merito alla qualità dell’aria, “bisogna però tenere conto della stringente regolamentazione europea senza ricorrere a soluzioni estemporanee, capaci di indebolire il settore”.

Ma cosa ha intenzione di fare, in concreto, il Ministero? L’idea è di aumentare gli incentivi per permettere “a chi ne ha davvero bisogno” di cambiare la propria vettura datata, con certificazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, andando così a migliorare uno dei parchi auto più datati d’Europa (l’Italia è piena di auto vecchie e inquinanti).