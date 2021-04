Bloccati sulla neve con una Range Rover? Prendete una Lamborghini LM 002

Per superare terreni impervi nel massimo comfort possibile non c'è nulla di meglio che una Range Rover. Eppure stando al nuovo video prodotto da Kidston Motorcars il fuoristrada perfetto per questa esigenza è un altro: la Lamborghini LM 002.

Nel filmato un pittoresco personaggio che sembra uscito dagli anni '80 è alle prese con la neve alta, dove rimane bloccato con la sua Range Rover. Non c'è alcun problema, perché l'hotel dove alloggia, nella città di Gstaad, Svizzera, è lieto di prestargli una rara Lamborghini LM 002. Cose che si vedono tutti i giorni, giusto?

Oltre al protagonista e all'auto anche la colonna sonora è in pieno stile '80: il tormentone Ma quale Idea di Pino D'Angiò, brano del 1981. Ciò che rende davvero interessante il video per ogni appassionato Lambo sono le scene della LM 002 in azione sulla neve. Il fuoristrada fu prodotto in 301 esemplari tra il 1986 e il 1993. Per alimentarlo fu preso in prestito il propulsore da 5,2 litri della Countach, montato in posizione anteriore. Il 12 cilindri a V garantiva una potenza di 450 CV ed era alimentato da ben sei carburatori Weber.

La potenza era trasmessa alle quattro ruote da un cambio ZF. La LM 002 era potente ma anche massiccia, basti pensare che il peso a vuoto era di ben 2.700 chilogrammi. La LM 002 fu il frutto di una gestazione decennale: Lamborghini nel 1981, con il prototipo LM 001, volle convertire all'uso stradale il veicolo militare Cheetah, seguirono i prototipi LMA 002 del 1982 e LM 004/7000 del 1983.

Soprannominato Rambo Lambo, questo fuoristrada è attualmente ambitissimo dai collezionisti, che fanno follie per esemplari come questo LM 002 con soli 4.000 km del 1989. Restando in tema Lamborghini storiche vi consigliamo dare un'occhiata alla splendida Lamborghini Miura SV, supercar che ha appena spento cinquanta candeline.