Bloccata la start-up dei 50 taxi Tesla Model Y a New York: deve comprare auto a benzina

Oggi la mobilità elettrica rappresenta un’ottima occasione per sovvertire le classiche regole e non sono poche le start-up che si stanno affidando all’elettricità per differenziare il loro business. Esistono però ancora diverse “frizioni”, come si evince dalla vicenda della Revel.

Revel mira a essere una nuova compagnia di trasporto pubblico newyorchese e per svettare dalla massa, e non inquinare, ha scommesso su una flotta di 50 Tesla Model Y. Un’idea ragionevole che però non è piaciuta alla New York Taxi & Limousine Commission, che avrebbe indirettamente forzato la start-up ad acquistare vetture a benzina. Lo scorso 21 giugno la compagnia, in attesa del via libera dalla commissione, ha ricevuto un avviso in cui si diceva che la New York Taxi & Limousine Commission non avrebbe accettato nuove licenze per taxi elettrici, “come deciso durante la riunione del 22 giugno”.

Revel aveva dunque ottenuto parere negativo ancor prima dell’avvenuta riunione, segno di come qualcosa fosse stato deciso a tavolino, senza alcuna discussione. Successivamente, con la storia uscita ufficialmente sul New York Post, sono usciti nuovi dettagli in merito: sembra infatti che Revel avrebbe dovuto acquistare prima 50 vetture a benzina e poi, eventualmente, convertirle in Model Y a zero emissioni. Una follia in piena regola, come ha sottolineato Frank Reig, CEO di Revel.

Quale start-up riesce a comprare 50 auto tradizionali per poi cambiarle in 50 vetture elettriche? Sembra abbastanza chiaro che la commissione voglia una nuova compagnia con auto tradizionali… A conferma di ciò, le ultime notizie a riguardo vogliono la richiesta di Revel bocciata per 5 voti a 1 in commissione, qualora la start-up dovesse dunque procedere con la messa in strada delle sue Model Y sarebbe fuorilegge. Anche se la questione riguarda New York, una realtà lontana da noi, continueremo a seguire la vicenda per principio. Riuscirà Revel a vincere la sua battaglia?.