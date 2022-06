Bloccano il traffico del GRA e vengono portati via dalla Polizia: il video della protesta

Il Grande Raccordo Anulare di Roma si è svegliato con un altro lunedì rovente. Non parliamo (solo) delle temperature ma di un nuovo atto dimostrativo degli ambientalisti di Ultima Generazione, che ha bloccato il traffico per circa un'ora.

La protesta è avvenuta di prima mattina all'altezza del chilometro 61 e 100 della corsia esterna del GRA, con il traffico già intenso che è diventato infernale a causa del blocco totale della circolazione. Su Facebook il profilo Local Team ha pubblicato una lunga diretta dell'accaduto, quasi un'ora di filmato in cui si vedono chiaramente gli attivisti (pochi a dir la verità) bloccare le corsie stradali e generare code infinite appena davanti a loro.



Ovviamente la reazione della gente in coda è stata unanime: tanta rabbia e tanto nervosismo, con gente bloccata prima di andare a lavoro oppure in aeroporto o in ospedale (anche perché non si va alle 8:00 sul GRA per puro divertimento). Per sgomberare l'autostrada è stato necessario l'intervento della Polizia, che ha poi spostato gli attivisti sul ciglio della strada, li ha identificati e trasferiti in commissariato. Il traffico è tornato a scorrere attorno alle 8:50 di oggi 20 giugno.



Il motivo della protesta? Due in realtà: la chiusura delle centrali a carbone dismesse e riaperte di recente in seguito alla crisi ucraina e la cancellazione di un progetto utile a trivellare ed estrarre gas naturale. La risoluzione, secondo gli attivisti, sarebbe da ricercare nell'energia eolica e solare, andando così a creare almeno 20 GWh di energia nell'anno corrente e creare nuovi posti di lavoro. "Protestiamo per i nostri e vostri figli" hanno urlato i manifestanti, che però hanno solo raccolto insulti dalla gente in coda. Gente che si è detta anche d'accordo con i motivi della protesta ma che ha attaccato duramente il metodo.



Torniamo così a parlare del Grande Raccordo anulare dopo l'episodio del monopattino: un monopattino sul GRA a Roma.